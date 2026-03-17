Hellas godkjenner forsvarsoppgradering på 4 milliarder euro med luftskjold og overhaling av F-16-fly

Hellas har godkjent planer om å bruke rundt 4 milliarder euro på et nytt luftvernsystem og oppgraderinger av F-16-jagerflyene, ifølge tjenestemenn som er kjent med beslutningen.

En parlamentarisk komité ga grønt lys til et flerlags rakett- og droneforsvarssystem til 3 milliarder euro, kjent som "Achilles-skjoldet ", der Israel forventes å levere nøkkelkomponenter. Prosjektet er en del av en bredere innsats for å styrke landets luftforsvar.

Planen omfatter også oppgradering av 38 eldre F-16-fly til den moderne "Viper"-standarden, til en kostnad på rundt 1 milliard euro. Aten har som mål å investere tungt i militæret frem til 2036, i et forsøk på å modernisere styrkene sine og opprettholde balansen med den regionale rivalen Tyrkia.