Hellas planlegger strengere migrasjonslov for avviste asylsøkere

Siste nytt om Hellas . Vi vet nå at Hellas går videre med et lovforslag som vil gi strengere konsekvenser for migranter som får avslag på asylsøknaden, samtidig som det innføres en raskere returprosess, sa Kyriakos Mitsotakis onsdag.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis framstilte tiltaket som et nødvendig svar på den siste tidens ankomster til sjøs og utviklingen av smuglernettverk. De foreslåtte reformene gjenspeiler det fortsatte presset på EU-landene i frontlinjen for å håndtere irregulær migrasjon mer effektivt.