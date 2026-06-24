Hellas står overfor streiker blant ansatte i reiselivs- og hotellbransjen

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Hellas står overfor en landsomfattende 24-timers streik, ifølge den greske avisen Proto Thema og YLE.

Hellas er et av de mest populære reisemålene om sommeren. Det er planlagt demonstrasjoner under streiken i hovedstaden Athen og flere andre byer. Streiken er innkalt av POEET, den panhellenske føderasjonen for ansatte i serveringsbransjen og reiselivet.

Streikende krever blant annet høyere lønn. Streikene er en del av en bredere arbeidskamp som involverer arbeidstakere fra flere sentrale sektorer i den greske økonomien, blant annet bygg- og anleggsbransjen, mat- og drikkevarebransjen, detaljhandelen og ansatte i regionale myndigheter.