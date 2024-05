Hellblade II, Immortals of Aveum, Lords of the Fallen og mer kommer til Game Pass veldig snart

HQ

Når en ny måned starter og et sted i midten av dem, presenterer Microsoft tradisjonelt et nytt parti med spill, fordeler og andre ting som kommer til Game Pass, som er dette tilfellet i andre halvdel av mai 2024.

Denne gangen får vi mange virkelig interessante tillegg, spesielt selvfølgelig Ninja Theory's kommende Senua's Saga: Hellblade II. Men vi får også mer enn det, som det fantastiske Brothers: A Tale of Two Sons, det undervurderte Immortals of Aveum, det kritikerroste soulslike Lords of the Fallen og også den siste NHL-tittelen fra EA.

Her er den komplette listen over hva du kan spille - og når :



Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, konsoll og PC) - I dag



Chants of Sennaar (Cloud, konsoll og PC) - 15. mai



NHL 24 (Cloud) EA Play - 16. mai



Immortals of Aveum (Cloud, PC og Xbox Series X|S) EA Play - 16. mai



Senua's Saga: Hellblade II (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 21. mai



Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 23. mai



Hauntii (nettskyen, konsoll og PC) - 23. mai



Moving Out 2 (nettskyen, konsoll og PC) - 28. mai



Humanity (nettskyen, konsoll og PC) - 30. mai



Lords of the Fallen (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 30. mai



Firework (PC) - 4. juni



Rolling Hills (Cloud, konsoll og PC) - 4. juni



Som vanlig er det også Perks å hente for Game Pass Ultimate -abonnenter, og denne gangen får vi 500 Minecoins til bruk på Minecraft og et Xbox-hodeplagg til Naraka: Bladepoint. Du kan lese mer om alt dette på Xbox Wire.

Dessverre er det ikke bare lek og moro, ettersom noen titler også blir fjernet. Heldigvis gir Game Pass -abonnementet ditt deg opptil 20 % rabatt på alle disse spillene. Frem til 31. oktober kan du spille dem alle som vanlig, men etter det er de borte.