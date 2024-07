Hellboy kjemper mot demoner og monstre i traileren til The Crooked Man

HQ

En av de mer overraskende filmene som kommer senere i år er Hellboy: The Crooked Man, en mindre budsjettfilm om den berømte tegneseriefiguren. Filmen produseres av Ketchup Entertainment og er skrevet av Hellboy-skaperen Mike Mignola og Christopher Golden, og Big Red vil stå overfor et forskrudd vesen kjent som Crooked Man.

Filmen er planlagt å komme en gang høsten 2024, og en ny trailer for filmen har gjort sin ankomst, og gir oss en titt på Jack Kesy som Hellboy, Adeline Rudolph som Bobbie Jo Song, Jefferson White som Tom Ferrel, og Leah McNamara, Joseph Marcell, Hannah Margetson og Martin Bassindale i aksjon også.

Du kan også lese sammendraget for filmen nedenfor.

Synopsis: "På 1950-tallet befinner den ferske BPRD-agenten Bobbie Jo Song seg i en alvorlig situasjon når hun får i oppgave å levere en edderkopp til Bureau of Paranormal Research and Defense. Hun må få hjelp av Hellboy for å konfrontere den ondskapsfulle Crooked Man, som har vendt tilbake til jorden for å høste sjeler for djevelen."