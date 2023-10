Hellboy-fans har ventet lenge på et nytt videospill. Selv om vi så den store røde i Injustice 2 i en cameo-opptreden, har han ikke hatt et eget spill på 15 år. Jeg kan ikke regne meg selv blant de hardbarkede Hellboy-fansene der ute, men dette virker likevel som en stor skam.

Det er mye som står på spill på Hellboy Web of Wyrd (uttales forresten), og fra starten av ser det ut til at rogueliten gjør mye for å tilfredsstille fans av antihelten fra tegneserien. Det visuelle uttrykket har en tegneserieaktig stil som føles som en grafisk roman i bevegelse, og historien kommer fra selveste Hellboy-skaperen Mike Mignolia. Navnet hans står til og med på tittelen, så du vet at dette kommer til å føles som en autentisk Hellboy-kreasjon.

I historien, det visuelle og mer til lykkes Hellboy Web of Wyrd med dette. Den har merkelige monstre som ser ut som om de trenger en omgang juling, mørk humor, en fortelling som har alle de overnaturlige raritetene du forbinder med Hellboy, og den nå avdøde Lance Reddick i rollen som djevelens kjappe barn. Historien kommer heller ikke like mye i bakgrunnen som i andre roguelites. Du har et stort, overordnet mål å forholde deg til, men det skjer endringer etter hvert som du sakte men sikkert avdekker Wyrds mystiske rike.

Wyrd er en forlokkende raritet, et rike utenfor vår egen verden som består av historier og historiefortellere. Vi blir kastet inn i den helt fra starten av, og selv om Sommerfuglhuset (som fungerer som navet) finnes i virkeligheten, foregår resten av spillet i Wyrd. Da er det godt at det visuelle i Wyrd for det meste skiller seg ut, slik at omgivelsene føles unike. I den første runden ser du svevende biter av et middelalderslott som raser gjennom luften, mens du i andre segmenter får se mørke og uhyggelige skoger, et forfallent dyphavsrike og et underjordisk skinnesystem som er overtatt av gigantiske flaggermus. The Wyrd er et undertrykkende, dødelig rike, og designet gjenspeiler dette.

Det finnes imidlertid noen mer vennlige innbyggere som gir deg velsignelser for å holde deg i gang og avslører noen flere detaljer om Wyrd og sin egen bakgrunn. Det er likevel alltid en følelse av mystikk i Wyrd, uansett hvor mange ganger du snakker med folk, noe som igjen bidrar til å opprettholde den merkelige følelsen av stedet. I tillegg til alle fellene som finnes i Wyrd, er det selvfølgelig også fullt av skapninger som prøver å drepe deg. Selv om hvert segment av Wyrd har sine egne skapninger, skiller de seg ikke mye fra hverandre når det gjelder kamp, bortsett fra utseendet. Noen få spesialangrep her og der, men de fleste av de store skurkene oppfører seg veldig likt, og så er det de mindre håndlangerne eller Mooks som du bare kan ignorere fullstendig. I hvert rom er det et par større skurker og noen få Mooks som aldri føles som mer enn et irritasjonsmoment.

Det var i grunnen slik jeg til tider følte det med kampene i Hellboy Web of Wyrd. Det føles som noe du er nødt til å gjøre for å komme videre i spillet, snarere enn noe du har lyst til å kaste deg over. Det hjelper ikke at jeg synes lock-on-systemet er utrolig klønete, noe som er dobbelt irriterende når du bare gjør 50 % skade hvis du ikke er låst fast på en fiende. Hvis det er to fiender i samme tidssone, vil lock-on veksle frem og tilbake mellom dem tilfeldig, eller bare holde fokus på den som er lengst unna. I det store og hele består kamp- og spillsløyfen ofte bare av å løpe inn i et rom, låse seg fast på en stor fiende, slå ham med kombinasjoner til han er død, og deretter gå videre til neste fiende eller område. Det er ikke mye variasjon i kampmulighetene dine, og selv om du kan lande unnvikelser og blokkere motstanderen perfekt, føles det ikke som om det er verdt det meste av tiden sammenlignet med å bare spamme angrep. Fiendens angrepsnedkjøling er så kort at når du har satt i gang et stort slag etter en perfekt unnvikelse, har de allerede slått deg igjen.

Lyddesignen er ganske solid når det kommer til kamp, og Hellboy føles som om han har en jævlig god slagkraft. Når du får nok treff til å utføre et superangrep, imponerer både det visuelle og lydsiden, men selve spillingen av kampene i Hellboy Web of Wyrd føles treg og sløv. Det kan ofte oppleves som repetitivt, og det er merkelig nok noe man ikke ønsker i et roguelite. Til tross for at du ofte går inn på de samme stedene om og om igjen, bør hvert løp føles friskt, men mangelen på forskjellige byggemuligheter og kampene som består av en veldig klar og kjedelig formel, gjorde meg glad for at spillet ikke tilbød mye når det gjelder vanskelighetsgrad.

Etter sigende skal det ta 15-20 timer å fullføre Hellboy Web of Wyrd. Jeg fikk rullet rulleteksten på 5. Jeg er ingen proffgamer, skal jeg legge til, men når mye av det sene spillet bare er å kaste de samme bossene på deg, er det lett å lære seg å ta dem ned. Jeg døde tre eller fire ganger totalt, og følte aldri at jeg var i fare for å dø igjen, selv om historien forteller meg at jeg kjemper mot en fiende som kan gjøre slutt på verden slik vi kjenner den.

Selv om jeg er kritisk til spillingen, mener jeg at Hellboy Web of Wyrd i stor grad lykkes med å være en trofast tittel til serien. Dette skyldes imidlertid historien, det visuelle og skuespillet, snarere enn spilleløkken, noe som er et stort problem for en roguelite. Plukk det opp hvis du liker Hellboy, men hold deg unna hvis du er ute etter et heftig og fartsfylt roguelite som får deg til å komme tilbake.