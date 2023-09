Hellboy: Web of Wyrd er blitt forsinket

HQ

Good Shepherd Entertainment og Upstream Arcade har nettopp kunngjort at Hellboy: Web of Wyrd er forsinket og ikke lenger vil lanseres neste uke som opprinnelig planlagt.

I en pressemelding får vi vite at spillet utsettes et par uker, og at det nå skal debutere på PC og konsoller 18. oktober 2023. Vi har ikke fått noen konkret begrunnelse for hvorfor spillet blir forsinket, men vi blir lovet at "Upstream Arcade fortsatt jobber hardt for å sikre at alle spillere - både gamle fans og nykommere i Hellboy-universet - får den best mulige opplevelsen".

Det er ingen tvil om at forsinkelsen delvis skyldes at det er mye å gjøre neste uke, ettersom spillet tidligere har konkurrert med Assassin's Creed Mirage, Detective Pikachu Returns og NHL 24. Nå konkurrerer det riktignok med Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider-Man 2, Sonic Superstars, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, med flere.