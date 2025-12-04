Helldivers 2 krymper filstørrelsen på PC med hele 85 %.

HQ

Sony får virkelig mye igjen for pengene når det gjelder eierskapet til utvikleren Nixxes, ettersom studioet har servert massevis av PC-porter for sine forskjellige PlayStation-eksklusive opp gjennom årene. Men dette er ikke alt teamet er bra for, da de tydeligvis er tekniske veivisere som kan hjelpe andre team med å forbedre og avgrense PC-utgavene sine.

Vi sier dette ettersom Helldivers II krymper mye i filstørrelse på PC. I et Steam-blogginnlegg nevnes det at filstørrelsen synker med 85 %, og krymper fra 154 GB til så lite som 23 GB, alt fordi Arrowhead og Nixxes har gått sammen og funnet ut en genial måte å strømlinjeforme spillet på, slik at PC-størrelsen bedre gjenspeiler konsollversjonene.

For de tekniske veiviserne der ute, er det nevnt at dette har skjedd gjennom en metode kjent som de-duplisering av dataene, og den gode nyheten er at det egentlig ikke burde påvirke ytelsen til spillet i det hele tatt, med mindre du er en av de svært få som fremdeles bruker en HDD for å spille tittelen.

Vi blir fortalt at denne oppdateringen vil "resultere i minimale endringer i lastetider - sekunder på det meste." Innlegget fortsetter imidlertid med å legge til at endringen i verste fall vil resultere i en fem ganger lengre innlastingstidsforskjell mellom SSD- og HDD-versjoner av spillet.

Innlegget utdyper: "Vi vet nå at, i motsetning til de fleste spill, skyldes mesteparten av lastetiden i Helldivers 2 nivågenerering i stedet for innlasting av ressurser. Denne nivågenereringen skjer parallelt med innlastingen av ressurser fra disken, og er dermed den viktigste faktoren for innlastingstiden. Vi vet nå at dette gjelder selv for brukere med mekaniske harddisker."

Så gode nyheter, PC-spillere! Forvent at denne endringen kommer relativt snart, ettersom den først og fremst testes i en offentlig teknisk betaversjon.