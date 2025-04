Helldivers 2-studio avslører det verste øyeblikket etter møte med PlayStation-sjefen

HQ

Helldivers 2 var en av overraskelsesutgivelsene i 2024. Som en oppfølger til et lite kjent PlayStation 4-spill, fikk det et stort publikum til å legge merke til det, og derfor ble Arrowhead, studioet som hadde ansvaret for prosjektet, overrasket. Noen få bugs forårsaket et mindre opprør, men det var kortvarig. Problemet oppsto ved tittelens Steam-lansering.

Sony kunngjorde at for å kunne nyte spillet, måtte spillerne koble Steam-kontoen sin til PlayStation Network-kontoen sin. Dette førte til mer enn 100 000 negative anmeldelser i løpet av 48 timer og at spillet ble trukket tilbake fra mer enn 150 land. Selv om beslutningen senere ble omgjort, var det en hendelse som skapte usikkerhet hos Sony og Arrowhead.

I podcasten The Game Business fortalte Arrowhead-direktør Shams Jorjani om det mest anspente øyeblikket, da sjefen for PlayStation ringte ham for å gjenopplive spillet. "Kanskje det laveste punktet i løpet av min periode så langt", fortalte Jorjani . "Jeg måtte forklare administrerende direktør hvorfor situasjonen var som den var, og hva vi skulle gjøre for å komme på fote igjen. Og jeg måtte fortelle den ubehagelige sannheten om at det ikke er noe å gjøre på kort sikt. Men på lang sikt har vi planer som vil få oss tilbake på sporet."

I tillegg innrømmet Jorjani at han ble inspirert av Hello Games' tidligere erfaring med No Man's Sky, på grunn av spillets reise fra utgivelse til flere år etter utgivelsen. "Spillet fikk mye hype, så floppet det, og så fortsatte de med det og bare oppdaterte spillet."

