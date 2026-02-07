Helldivers II avslører opprinnelseshistorien til John Helldiver

HQ

Det er ganske trygt å si at Helldivers II gjorde mye mer av et plask enn det første spillet. Det co-op horde shooter-spillet imponerte umiddelbart, ikke bare med sitt skytespill og supergøye oppdrag, men det hadde også en ironisk tilnærming til sitt univers og sin humor. Den parodiske stilen var vanskelig å ikke falle for, og en stor del av det er Craig Lee Thomas' portrettering av representanten for Managed Democracy AKA John Helldiver.

I en nylig utviklerdagbok lagt ut av skaperne av Helldivers II, avsløres det at Craig Lee Thomas nesten ikke fikk rollen. Som han forklarte, ringte agenten hans ham tidlig om morgenen med en veldig rask turnaround for rollen, som først var planlagt å gå til en svensk skuespiller.

Thomas' audition er med i videoen, og den viser en mye mer alvorlig versjon av John Helldiver. Den versjonen ble byttet ut med den vi kjenner og elsker, men det er tydelig at Arrowhead visste fra starten av at de hadde mannen de trengte til Super Earth i Thomas.