Helldivers II CEO bekrefter at delt skjerm er gjennomførbart

Over halvannet år etter utgivelsen er Helldivers II -fellesskapet fortsatt i full gang, spesielt takket være en nylig tilstrømning av Xbox-spillere som har tatt opp kampen for demokrati. Det kommer stadig forespørsler om nye funksjoner, og fans av sofasamarbeid håper at de kan se delt skjerm på Helldivers II en gang i fremtiden.

I Helldivers IIs Discord (via VideoGamer), Arrowhead Game Studios CEO Shams Jorjani bekreftet at funksjonen er "teknisk gjennomførbar", men er ikke sikker på hvor mange som faktisk vil ha den.

Akkurat nå ser det ut til at det viktigste er å optimalisere spillet, ettersom spesielt PC-spillere har påpekt dårlig ytelse etter spillets siste oppdateringer, som brakte Terminid-draker og enda flere grusomheter fra verdensrommet som Helldivers kan kjempe mot.