Helldivers II er allerede Sonys 7. mest innbringende utgitte spill gjennom tidene

HQ

Vi har hatt svært liten grunn til å tvile på at Helldivers II har vært en massiv suksess, ikke bare for utvikleren Arrowhead, men også for Sony som utgiver. Helt siden spillet kom i februar, har det rutinemessig hatt hundretusener av spillere som logger seg på daglig og ønsker å forsvare demokratiet, og det er grunnen til at analytiker Mat Piscatellas siste godbit av informasjon heller ikke burde blåse oss bort.

Den pålitelige bransjeanalytikeren har uttalt at Helldivers II allerede er det 7. mest innbringende Sony-utgitte spillet i historien. Det tar både hensyn til PC- og PS5-versjonene av spillet, men han presiserer at begge versjonene gjør det absurd bra, og at hver versjon alene finner nok suksess til at de ville være det bestselgende spillet i USA hittil i år.

Hvis ryktene om at Arrowhead og PlayStation ønsker å utvikle Xbox-versjoner av spillet stemmer, kan vi se for oss at Helldivers II raskt fortsetter å klatre på listen over de mest innbringende spillene noensinne. Ikke at det trenger hjelp fra flere plattformer for øyeblikket, ettersom spillet fortsetter å blomstre på PlayStation og PC i dag.