Helldivers II er ferdig og klart for lansering i februar

HQ

Det var en viss frykt for at lanseringen av Helldivers II skulle bli utsatt fra tidlig i februar til senere i måneden, men nå ser det ut til at vi kan legge frykten til side, ettersom utviklerne har kunngjort at spillet offisielt har "gått gull".

Status for sci-fi-actionspillet ble kunngjort på Twitter/X, og hvis du ikke er klar over det, betyr det at et spill har fått gullstatus at utviklingen er så godt som ferdig og at tittelen er helt klar til å lanseres.

Så vi kan puste lettet ut når vi vet at vi slipper å vente noen uker ekstra på Helldivers II, og at spillet lanseres 8. februar.