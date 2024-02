Helldivers II er PlayStations største PC-lansering

HQ

Arrowhead Game Studios' nyeste tittel, Helldivers II, har på kort tid blitt PlayStations hittil største lansering på PC når det gjelder antall spillere. Det insektslaktende sci-fi-skytespillet har raskt klatret oppover på Steam-topplisten, og hvis du tar en titt på SteamDB-siden, kan du se hvor populært spillet har blitt.

I skrivende stund har det en toppnotering på 81 840 spillere og over 55 000 nåværende spillere. Dette er ikke tall på nivå med Palworld, men de er imponerende, spesielt når man tenker på at mange spillere kommer til å velge å drepe insekter i Helldivers II på sin PS5 også.

Dette rekordtallet slår med god margin God of Wars høyeste spillerantall på 73 529 og setter ny rekord for et PlayStation-spill på PC.

Har du sjekket ut Helldivers II ennå?