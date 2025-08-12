Helldivers II hinter til crossover med Halo 3: ODST

HQ

Lad opp granatkasteren og automatgeværet, for Helldivers II tar nå steget over til Xbox, med stil. Etter den nye traileren å dømme, som avsluttes med lyden av en melankolsk saksofon og synet av en regnvåt gate, er det helt klart intet mindre enn New Mombasa fra Halo 3: ODST. Det betyr at vi kan forvente et kommende arrangement som lar oss kjempe i byen, muligens til og med med ODST-skinn og Halo-våpen.

For de som ikke husker det, var Halo 3: ODST noe av seriens sorte får, en kriminelt undervurdert spin-off utgitt i 2009 som tilbød en mye mørkere og mer jordet skildring av krigen mot Covenant. Hvorvidt Halo-innholdet vil slippe sammen med Xbox-lanseringen 26. august gjenstår å se, men alle tegn peker på "ja". Sjekk ut traileren nedenfor.

Kommer du til å spille Helldivers II på Xbox? Og hva er dine minner fra Halo 3: ODST?