Helldivers II, Fallout 4, Returnal og flere blir med på BAFTA Games in Concert

BAFTA har avslørt at den kommende Games in Concert, som arrangeres av prisutdelingsorganet, vil bli forsterket med musikk fra lydsporene til en samling av flere store spill.

I en pressemelding nevnes det at Helldivers II, Far Cry 4, Fallout 4, Uncharted 2: Among Thieves, Ori and the Will of the Wisps, Virginia, og Returnal alle vil være en del av showet, som i tillegg vil inneholde musikk fra Assassin's Creed, Tomb Raider, Hitman, Baldur's Gate III, Cuphead, Journey, og Everybody's Gone to the Rapture.

Når det gjelder når dette showet vil finne sted, vil det være en London-premiere som starter begivenhetene 31. januar 2026 på Royal Festival Hall, men det vil bli etterfulgt av flere turnédatoer i Storbritannia i mai og juni og ta arrangementet opp og ned i landet. Datoer og spillesteder er som følger :



Gateshead, The Glasshouse - 23. mai



Bristol, Beacon - 31. mai



Edinburgh, Usher Hall - 4. juni



Glasgow, Royal Concert Hall - 5. juni



Birmingham, Symphony Hall - 6. juni



Manchester, Aviva Studios - 7. juni



BAFTAs administrerende direktør Jane Millichip uttalte følgende om å gjøre BAFTA Games in Concert til en realitet: "Vi er begeistret over å kunne legge til Helldivers 2, Fallout 4, Far Cry 4 og Returnal i programmet, noe som ytterligere viser frem den kreative kraften i spillindustrien og autentisiteten i musikken. Alle konsertene vil inneholde eksklusive orkestersuiter arrangert av de originale komponistene eksklusivt for disse konsertene. Vi er også glade for å kunne bekrefte turnédatoene for 2026 i Storbritannia, slik at publikum over hele landet får denne utrolige opplevelsen."

Du kan nå kjøpe billetter til dette arrangementet ved å gå over her.

