Helldivers II får nye fiender og kjøretøy i dag

Super Earth er truet nok en gang! En ny fiendefraksjon stjeler mennesker fra koloniene og byene på Super Earth og forvandler dem til hjerneløse zombie-vesener som vi må bekjempe.

For å slåss mot fiender over hele galaksen har du og vennene dine nå tilgang til en ny bil som kan frakte opptil fire spillere, og som lar dere la helvetesild regne over fiendene på Super Earth og bekjempe zombiene.

Det ser også ut til at nye, tette bykart er på trappene i Omens of Tyranny, slik at du kan se økte nivåer av ødeleggelse og mer dybde i miljøene. Den beste delen? Oppdateringen er ute nå slik at du kan nyte den med en gang.