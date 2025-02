Helldivers II får pro-behandling

Shams Jorjani deler sin dristige visjon for filmen Helldivers II.

Den skal hete Starship Troop... Nei, kom deg vekk fra meg! For Super Earth!

Arrowhead-presidenten sier at han "jobber med konseptet" for et nytt spill

den 2 januar 2025 klokken 03:31 NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Johan Pilestedt legger også til at utviklere bør fokusere på å lage gode spill i stedet for å "komme med et samtidspolitisk statement".