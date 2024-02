Helldivers II forbereder et nytt, "mye mer ambisiøst" veikart

HQ

Helldivers II har vært en ubetinget suksess som ikke mange kunne forutse før lanseringen på PC og PS5. Arrowhead Game Studios ble plutselig overveldet av populariteten til flerspiller-sci-fi-skytespillet, og måtte i all hast øke serverkapasiteten for å møte etterspørselen fra spillerne.

Men det er ikke nok å utvide troppeutplasseringene for å skape demokrati i galaksen, og Arrowhead Game Studios har kunngjort at de forbereder en mye mer ambisiøs oppdatert veikart. Spillregissør og studiosjef Johan Pilestedt har gratulert teamet med å ha overvunnet problemene med tilgang til spillet (for mange spillere) i løpet av helgen, og varsler spennende nyheter for fremtiden til Helldivers II.

Et nytt veikart betyr at Superterras krig mot Automatons og Thermynids vil bli mye mer kompleks og spennende i fremtiden. Vi håper å ha flere nyheter om planene for Helldivers II i løpet av de kommende ukene.