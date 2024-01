Helldivers II gir alt i Starship Troopers i lanseringstrailer

HQ

Med The Last of Us: Part II Remastered som lanseres på fredag og Final Fantasy VII: Rebirth som kommer 29. februar, kan jeg til en viss grad forstå at mange av dere glemmer at vi får enda en eksklusiv PlayStation-konsoll mellom disse to. Da er det godt å få en påminnelse.

Arrowhead har bestemt seg for å gjøre dette ved å slippe Helldivers II sin lanseringstrailer, og den omfavner virkelig Starship Troopers-sammenligningen med en overdrevet rekrutterer som motiverer oss mens insekter og menneskelige spillere slakter hverandre på hektiske slagmarker.

Utviklerne virker ivrige etter å minne oss på at vi kommer til å dø mye i spillet, samtidig som de viser at dette blir en mer mainstream opplevelse enn det første spillet når Helldivers II lanseres på PC og PS5 8. februar.