Helldivers II, God of War og flere PlayStation-franchiser får actionfigurbehandling

HQ

McFarlane Toys og Sony har inngått et stort samarbeid og har nå kunngjort at de vil gjøre flere PlayStation-serier om til actionfigurer. Mer spesifikt inkluderer disse Helldivers II, God of War, The Last of Us, Uncharted, Twisted Metal, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, Horizon og Bloodborne.

Basert på hva selskapet vanligvis leverer, kan vi nok forvente høyt artikulerte figurer, som imidlertid ikke vil ha samme detaljnivå som merker som Hot Toys vanligvis tilbyr, men det er fortsatt en morsom ting for samlere. Helldivers II ser ut til å være først ute, men på sosiale medier ser det ut til at det meste av hypen dreier seg om det faktum at Sony tar hensyn til Bloodborne og slipper noe nytt relatert til det. Hvorfor nå, etter så lang tid ... prøver de å si noe?

Vi vet ikke nøyaktig når de vil bli utgitt ennå, men vi lurer stille på hvorfor Sackboy og Astro Bot ikke var inkludert.