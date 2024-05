Helldivers II har fått Sony til å legge om sin PC-utgivelsesstrategi fullstendig, og vil ikke tvinge PSN-tilgang fra Steam

HQ

Ingen er uvitende om situasjonen med Helldivers II i disse dager. Sony (som utgir flerspillertittelen på både PlayStation 5 og PC) har forsøkt å tvinge tilgang til spillet fra en PlayStation Network-konto, både på konsoll og Steam. Og med tanke på at spillet oppnådde 89 % negative anmeldelser (det ligger nå på rundt 75 % ) og en nesten enestående anmeldelsesbombing i bransjen, virket det som om Arrowheads suksess allerede sto med den ene foten i avgrunnen.

Sony er en spillgigant, men beslutningen om å tvinge frem tilgang på en annen plattform enn deres egen er et symptom på at mange i beslutningsposisjoner i selskapet ikke forstår at PC er et eget marked (og en egen verden). Gjennomføringen har også vært tvilsom, med endringer i det juridiske grunnlaget og et stort smutthull der brukere (noen med nærmere 100 timers spilling) har bedt om full refusjon med krav om "retroaktive endringer" i brukeravtalen. Steam har ikke hatt noe annet valg enn å godta brukernes klager og refundere pengene.

Bilde fra X

Situasjonen de siste 48 timene har vært så alarmerende, og motstanden så voldsom, at Sony for noen timer siden sendte ut en uttalelse der de kunngjorde at de ikke vil tvinge frem tilgang til Helldivers II på PC via PSN. Dette er et enestående trekk, og viser at hvis nok press blir lagt på av spillere, kan det gjøres endringer.

"Helldivers-fans - vi har hørt tilbakemeldingene deres på Helldivers 2-oppdateringen for kontolinking. Oppdateringen fra 6. mai, som ville ha krevd Steam- og PlayStation Network-kontokobling for nye spillere og for nåværende spillere fra og med 30. mai, vil ikke bli gjennomført.

Vi lærer fortsatt hva som er best for PC-spillere, og tilbakemeldingene deres har vært uvurderlige. Takk igjen for deres fortsatte støtte til Helldivers 2, og vi vil holde dere oppdatert om fremtidige planer."



Du er interessert: Ny krigsbonus nå tilgjengelig på Helldivers II: Polar Patriots



Men det virkelige omfanget av denne retningsendringen går utover Helldivers 2. Sony er fortsatt relativt ferske når det gjelder å utgi spill på PC, og det ser ut til at de nå begynner å forstå hvordan markedet fungerer (der de ikke lenger er den dominerende kraften) og skaper presedens for sin fremtidige strategi. Hvordan vil disse beslutningene påvirke flerspilleren i Ghost of Tsushima: Legends, som også kommer til PC om noen dager? Det vil vi snart finne ut. Foreløpig er de mest berørte fortsatt brukere i alle territorier der Steam-tilgang til Helldivers II har blitt suspendert, selv om Sony kan gjeninnføre nedstengningen senere på dagen.