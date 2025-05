Helldivers II har fortsatt mellom 2,5 millioner ukentlige spillere

HQ

Det er vanskelig å forstå hvor vellykket Helldivers II var da det ble lansert, og selvfølgelig skjedde det samme etterpå som alltid skjer etterpå: en stor del av spillerne forlot det til fordel for noe nytt.

Men det betyr ikke at spillet er i fare, eller at Arrowhead ikke har klart å skape en ganske stor og lojal fanbase som spiller det kontinuerlig. I et innlegg på X forteller regissør Johan Pilestedt at rundt 2,5 millioner spillere sjekker inn hver uke.

"Rundt 2,5 millioner Helldivers spiller spillet hver uke, super spent på å se hvor mange flere som logger seg inn med denne oppdateringen! Jeg er så glad og velsignet over at vi har et så fantastisk fellesskap!"

Så det er ganske imponerende, og det er også en betydelig del av de 15 millioner eksemplarene spillet har solgt.