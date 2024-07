Helldivers II har mistet 90 % av alle sine spillere på Steam

HQ

Det svenskutviklede Helldivers II var en stor suksess da det ble lansert for litt under et halvt år siden, og hadde på det meste nesten en halv million aktive spillere.

I dag ser imidlertid landskapet markant annerledes ut, og selv om antallet som spiller Helldivers II fortsatt er betydelig, er det langt unna de 458 000 som var i sving for fire måneder siden da spillet var på sitt mest populære på Steam.

Faktisk har tittelen ikke engang holdt seg blant de 20 mest spilte på plattformen, og har til og med falt ut av topp 50-listen over bestselgere, som Tech4Gamers har lagt merke til.

Utvikleren Arrowhead fortsetter imidlertid å oppdatere spillet, og studioet har vært åpne om sin vilje til å lytte til fansen, spesielt etter kaoset med PSN-kravet, som Sony heldigvis trakk tilbake etter voldsomme klager fra spillere.

Spiller du fortsatt Helldivers II, og hvordan ser du på spillets fremtid?