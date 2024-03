Helldivers II har nå solgt over åtte millioner eksemplarer

HQ

Bare én måned etter lanseringen har Helldivers II solgt over åtte millioner eksemplarer. Dette er svært imponerende og gjør spillet til årets nest mest solgte, kun slått av den uventede suksessen Palworld.

For å sette denne enorme suksessen i perspektiv kan det nevnes at det tok fire måneder å selge 10 millioner eksemplarer av Marvel's Spider-Man 2, et mye dyrere prosjekt med et budsjett som var flere ganger større enn Helldivers II. Dette betyr også at årets to største suksesser så langt er AA-spill, noe som er ganske oppsiktsvekkende.

Hva foretrekker du, de store AAA-spillene eller AA- og indiespill?