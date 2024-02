Helldivers II har økt serverkapasiteten igjen, denne gangen til 800 000

HQ

Ettersom Helldivers II fortsetter å øke i popularitet, har utvikleren Arrowhead Game Studios nok en gang økt spillets serverkapasitet, denne gangen til 800 000.

Johan Pilestedt, som er administrerende direktør i Arrowhead Games og kreativ leder for Helldivers II, roser denne milepælen som "vanvittig" for et team på 100 personer.

Han la ut på X:"Jeg er veldig glad og stolt av @arrowheadgs-teamet for en fantastisk prestasjon, serverne håndterte alle @helldivers2-spillere i helgen uten problemer.

Nå har vi tid til å fokusere på forbedringer av tittelen og gjenoppta den opprinnelige planen. Mange spennende ting i vente"!

Pilestedt advarte imidlertid spillerne om at "det kan være litt kø for å komme inn i rushtiden".