Helldivers II har omtrent 15 millioner spillere

Det kan være lett å glemme etter bråket rundt PlayStation Network-kontoer som var en av grunnene til at spillets spillertall tok et helvetes dykk, men Helldivers II startet dette året med et utrolig smell. Arrowheads morsomme spill gjorde det så bra at det ble PlayStation Studios' raskest selgende spill noensinne med 12 millioner solgte eksemplarer på mindre enn tre måneder. De svenske utviklerne har imidlertid fokusert på å gjøre spillet større og bedre siden den gang, så vi har ikke hørt dem feire så mye på en stund. Det betyr ikke at spillerbasen har sluttet å vokse.

Vi venter fortsatt på vår egen og bransjens The Game Awards, men Golden Joystick Awards 2024 gikk av stabelen i går kveld, og ga både PlayStation og Arrowhead mange grunner til å feire. Helldivers II vant en rekke priser, og utviklernes representanter benyttet anledningen til å kunngjøre at spillet har 15 millioner spillere da de vant prisen for beste flerspillerspill. Det ble ikke spesifisert om dette er nær eller over 15 millioner, men det er likevel hyggelig å høre at antallet soldater som forsvarer Super Earth har vokst betydelig siden mai.