Helldivers II kommer aldri til å legge til PvP

Helldivers II er fortsatt i full fart på PlayStation og PC, setter rekord som det mest spilte Sony-spillet på PC og er et svært fornøyelig flerspillerspill for alle helvetesdykkere der ute. Suksessen til Arrowhead Game Studios' tredjepersons skytespill har ført til at fansen har bedt om flere funksjoner.

Mange ønsker seg nemlig en PvP-modus, men ifølge Arrowheads administrerende direktør Johan Pilestedt kommer det aldri til å skje. "Vi kommer "aldri" til å legge til en PvP-modus", skrev Pilestedt. "Dette er for å redusere giftige elementer fra fellesskapet. Vi vil ha et miljø som er støttende, morsomt og der vi alle kjemper på samme side!"

Selvsagt ser det ut til at Pilestedt selv ser på muligheten et sted på veien ved å bruke anførselstegn rundt "aldri", men det ser ut til at denne funksjonen er langt unna, hvis den i det hele tatt kommer. Vi er ikke engang sikre på at Helldivers II trenger PvP, med tanke på at den vennskapelige ilden du kan bruke i PvE gir et ekstra lag med moro, og lar deg drepe vennene dine hvis du virkelig vil.

Hva synes du, trenger Helldivers II PvP?