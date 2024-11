Helldivers II kreativ leder mener crossovers vil "vanne ut" opplevelsen

HQ

Noen IP-er kan overleve mange crossovers, mens andre føles som om de har blitt en helt annen opplevelse etter å ha lagt til skins for kjendiser, andre populære figurer fra forskjellige IP-er og mer. Call of Duty er et eksempel på dette, og det er en virkelighet som kreativ direktør Johan Pilestedt ikke ønsker å ta med seg til Helldivers II.

I en nylig tweet sa Pilestedt at han trodde at for mange crossovers kunne "fortynne" opplevelsen, slik at det føles som noe som ikke er unikt Helldivers. Han fulgte imidlertid opp med en liste over crossovers han gjerne vil se.

Av listen virker Warhammer 40K, Starship Troopers, Terminator, Alien og Predator kanskje som de mest sannsynlige crossoverne eller de som passer best til Helldivers. Blade Runner skiller seg imidlertid ut som et veldig interessant alternativ, da vi ikke kan unngå å lure på hvordan det ville sett ut.