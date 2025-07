Helldivers II lanseres på Xbox Series X/S i slutten av august

HQ

Da Xbox først begynte å bringe mange av sine største spill til PlayStation-konsoller, håpet spillere at dette ville gjenspeiles ved at Sony i det minste ville gjøre det mulig for samfunnsdrevne titler som Helldivers II å komme til Xbox-systemer ved å ofre PlayStation-konsolleksklusiviteten. Det var imidlertid ingenting som tydet på at dette faktisk ville bli tilfelle, til tross for at utvikleren Arrowhead var interessert i å gjøre tittelen multiplattform på konsoller.

Heldigvis har noen tatt til vettet og innsett at kampen for galaktisk demokrati ikke kan vinnes med bare PC- og PS5-spillere, og nå er det bekreftet at Helldivers II lanseres på Xbox Series X/S, og det relativt snart.

Spillet kommer til XSX den 26. august i to versjoner, enten det er standardversjonen eller den større Super Citizen Edition, med porten medutviklet av Nixxes Software. Chief creative officer Johan Pilestedt har kommentert denne kunngjøringen i en ny trailer, hvor han uttaler: "Dette er noe vi som studio er ekstremt stolte av."

HQ

På bakgrunn av dette snakket spilldirektør Mikael Eriksson om Xbox-lanseringen og la til: "Vi vet at spillerne har etterspurt dette en stund, og vi er så glade for å bringe flere Helldivers inn i spillet vårt. Vi har så mye mer i vente de neste månedene og årene - og jo flere spillere vi har, jo flere historier kan vi fortelle! Kampen om Super Earth har bare så vidt begynt."

Har du tenkt å sjekke ut Helldivers II for første gang på Xbox neste måned, eller kommer du til å fungere som øvelsessersjant for de nye nybegynnerne som er på vei til frontlinjen?