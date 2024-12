Helldivers II lar deg nå styre demokratiet utkledd som Helghast fra Killzone

HQ

Vinneren av prisen for beste utviklingsspill og beste flerspillerspill på The Game Awards, Helldivers II, er nå midt i en ny kampanje for å utvide demokratiet mot den nye fraksjonen av Illuminati (eller "blekksprutene", som Super-Earths propagandamaskin allerede har sørget for å lære soldatene), med det nye Truth Enforcers-krigsbåndet og alt, men det er på tide å tilkalle litt hjelp utenfra.

Arrowhead har nettopp kunngjort den første offisielle Helldivers crossoveren, og det vil være med Guerrilla Games 'nå nedlagte Killzone-franchise. Helldivers vil kunne utstyre Helghast-inspirert rustning (som neppe er demokratisk, men det er et annet tema), samt en kappe, flagg og tittelmerke. Pluss StA-52 angrepsgeværet.

Det er tydelig at Helldivers 2 kommer til å ha rikelig med kontinuitet på PlayStation 5 og PC takket være dette samarbeidet og den tredje fiendefraksjonen, og det blir interessant å se hvilket nytt innhold som kommer til den krigende galaksen i 2025. Sjekk ut alle detaljene om dette innholdet i utviklernes oppdatering på Steam.

Kommer du til å kjøpe Killzone-krigsbåndet i Helldivers 2?