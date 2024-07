Helldivers II legger til nye fiender, høyere vanskelighetsgrad og mer i sin største oppdatering hittil

HQ

I forrige uke skrev Rene at antallet personer som spiller Helldivers II - forståelig nok - har sunket mye siden storhetstiden tidligere i år. En av grunnene til dette er at mange har ønsket seg enda flere store oppdateringer med nytt innhold, så det blir interessant å se hva som skjer i august.

Arrowhead har nemlig annonsert at Helldivers II får sin hittil største oppdatering den 6. august. Det høres ut som om Escalation of Freedom-oppdateringen virkelig vil krydre opp opplevelsen ved å legge til nye fiender, forskjellige typer oppdrag, noen kule miljøfarer, større utposter og vanskelighetsgrad 10. Topp det hele med justeringer av den sosiale menyen, muligheten til å beholde byttet ditt når du blir kastet ut av en runde og noen overraskelser, og jeg kommer definitivt til å dykke ned i spillet igjen om to uker.

Hva med deg?