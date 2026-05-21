Helldivers II og Warhammer 40,000 skal samarbeide om et legendarisk Warbond som etter planen skal lanseres i år

HQ

Galaktisk krigføring er ikke bare forbeholdt Games Workshop og deres Warhammer 40,000-univers. Selv om det er noe mer lättsinnig, finnes det tusenvis av mennesker som kjemper for menneskeheten der ute i videospill, og kanskje finnes det muligheter for å danne allianser som kan hjelpe til i kampen mot Xenos, uansett hvilket univers de kommer fra.

En av de største overraskelsene som kom ut av årets Warhammer Skulls, var kunngjøringen av et legendarisk Warbond for Helldivers II med Warhammer 40.000. Arrowhead Studios' spilldirektør, Michael Eriksson, kom med kunngjøringen, og lovet at vi vil få flere detaljer i 2026. Foreløpig er vi ikke sikre på hva slags innhold det vil by på, men bare tanken på å ikle oss Space Marine-rustningen, bruke en bolterpistol og høre et par fengende slagord virker allerede fristende nok for alle som fortsatt spiller Helldivers 2.

Sjekk ut videoen nedenfor. Vi kommer tilbake med en oppdatering så snart mer informasjon er utgitt.