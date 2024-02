Helldivers II overgår GTA V-rekorden for samtidige spillere på Steam.

HQ

Helldivers II fortsetter å være en braksuksess for Sony på Steam, ettersom det nå har overgått Grand Theft Auto V-rekorden for samtidige spillere. Toppnoteringen er nå 409 367, noe som er høyere enn GTA V's 360 761.

På grunn av det økende antallet spillere har studioet satt et tak på 450 000 samtidige spillere mens de jobber med å løse serverproblemene i spillet. På spillets offisielle Discord sier Arrowhead at de "jobber døgnet rundt" for å løse problemer som har oppstått siden lanseringen.

"Hei dykkere! Tidligere i kveld hadde vi serverrelaterte problemer med en økning i antall samtidige spillere," skrev Arrowhead. "Dette førte til at noen oppdragsutbetalinger mislyktes, at noen spillere ble sparket til skipene sine eller logget ut.

"Teamet vårt jobber døgnet rundt for å løse disse problemene. Selv om vi har klart å redusere noen av årsakene, sliter vi fortsatt med å holde tritt med skaleringen som er nødvendig for å få plass til alle Helldivers.

"Derfor har vi vært nødt til å sette en grense på rundt 450 000 samtidige spillere for å forbedre serverstabiliteten ytterligere. Vi vil fortsette å samarbeide med partnerne våre for å få hevet taket.

"Hvis du har progresjonsrelaterte problemer, ber vi deg om å starte spillet på nytt for at ting skal synkroniseres igjen. Takk for din tålmodighet!"