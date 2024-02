Helldivers II passerer 150 000 samtidige spillere på Steam

HQ

Helldivers II er månedens overraskelseshit, ser det ut til. Dette sci-fi-spillet har knust tidligere rekorder fra Sony på PC, og det ser ut til at trenden har fortsatt i løpet av helgen etter lanseringen.

Akkurat nå er det høyeste spillerantallet for Helldivers II på 155 926 samtidig. Dette er over 80 000 flere enn God of War på PC, noe som er ganske imponerende med tanke på at Helldivers ikke akkurat var den største franchisen da det ble lansert.

Ifølge Arrowhead Game Studios' administrerende direktør skal Helldivers II ha solgt rundt en million eksemplarer. Han er ikke sikker på hvorfor Sony ennå ikke har fortalt om spillets suksess, men tallene viser tydelig at det går bra.

Har du spilt Helldivers II?