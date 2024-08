Helldivers II Regissøren lover forbedringer etter reaksjoner på Escalation of Freedom-oppdateringen

HQ

Helldivers II Escalation of Freedom er kanskje ikke like brennhett som det var da det først ble lansert, men spillet trekker fortsatt inn titusenvis av spillere hver dag og har et fellesskap som elsker det høyt. Noen ganger er det imidlertid en kløft mellom det samfunnet og oppdateringene som blir brakt ut, noe som spesielt har vært tilfelle med Escalation of Freedom-oppdateringen.

Som spilldirektør Mikael Eriksson skrev i et langt innlegg på Reddit, har devs vært klar over fanresponsen, og ønsker å iverksette tiltak. "Som mange av dere har påpekt, og vi er enige, det som betyr mest nå er handling. Ikke snakk," skrev han.

Og i løpet av de neste 60 dagene kan vi altså forvente noen store og alvorlige endringer i spillet. Teamet hos Arrowhead Game Studios ser på å revurdere sin tilnærming til balanse, slik at det gjør spillet morsommere totalt sett. De vil også oppdatere brannskader, stoppe overdreven ragdolling, forbedre spillets ytelse og mer.

I tillegg, fra et større synspunkt, ønsker teamet å tillate en opt-in beta for fremtidige store oppdateringer, legge ut flere spillerundersøkelser og forbedre prosessen med oppdateringsnotater. Forbedringer er på vei nå, men hver gang det er en snubling som dette, tvinger det noen spillere til å lure på om Super Earth tross alt er en rettferdig sak.