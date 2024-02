Helldivers II-sjef mener spill må gjøre seg fortjent til å ha mikrotransaksjoner

HQ

Johan Pilestedt, kreativ leder og administrerende direktør i Arrowhead Game Studios, som står bak det nylig utgitte Helldivers II, har uttalt seg om sitt syn på mikrotransaksjoner i spill. Han skrev følgende på X:

"Vi anstrengte oss virkelig for ikke å gjøre det p2w selv om gjenstandene er funksjonelt forskjellige. Den eneste gjenstanden som er p2w, er revolveren - som vil vinne enhver "kul pistol"-konkurranse."

Dette er en reaksjon på spillere som har bemerket at det finnes en ekstra valuta å kjøpe for ekte penger. Han understreker også at det ikke er mulig å skaffe seg en fordel ved å betale med hardt opptjente penger. Pilestedt forteller oss litt mer om sine synspunkter i en ekstra tweet:

"Du må gjøre deg fortjent til retten til å tjene penger" - det mener jeg virkelig. Hvis folk ønsker å støtte denne tittelen, har de muligheten, men vi tvinger aldri noen til å gjøre det."

Hva synes du om Helldivers II og mikrotransaksjonssystemet i det?