Helldivers II sjefen for produkttesting er ikke tilhenger av å bare forbedre våpen som ikke brukes nok.

Helldivers II Nylig kom det en ganske stor oppdatering som endret mange av metavåpnene. Railgun og Breaker var to av de mest bemerkelsesverdige våpnene som ble nerfed, og mange spillere har blitt skuffet over at noen av favorittgjenstandene deres nå føles som om de suger.

Patrik Lasota, sjef for produkttesting, har skrevet et innlegg der han forklarer bakgrunnen for noen av de mer kontroversielle endringene i oppdateringen. "Jeg har siden spillet ble lansert sett mange som sier 'Don't Nerf, only Buff' og andre lignende ideer. Som designer kan jeg imidlertid si at dette ikke er noen god idé, men jeg forstår hvor følelsene kommer fra."

"Jeg tror at spillerne er redde for Nerfs, fordi det vil ødelegge fantasien om et våpen, ødelegge moroa deres," fortsatte Lasota. "Det er ekstra viktig for oss å trå varsomt, slik at vi ikke ødelegger fantasien og moroa når vi gjør nerfs. Vi håper at dere, spillerne våre, vil fortelle oss når vi utilsiktet går over streken."

Men alt er ikke bare negativt, for noen av våpnene ble faktisk forbedret i den siste oppdateringen. Blant annet er Flammekasteren nå et av spillets bedre våpen, og kan ta knekken på irriterende Chargers på et øyeblikk.

