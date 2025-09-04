Helldivers II solgte nesten 50 % mer på Xbox ved lansering enn på PlayStation

HQ

Selv om Microsoft i løpet av de siste fem årene har gjort en betydelig innsats for å utvide utvalget av spill til Xbox, har det lenge vært allment akseptert at Xbox-spillere er et actionhungrig publikum. Serier som Call of Duty, Gears of War og Halo har alle fått sitt store gjennombrudd på Xbox.

Derfor var det mange som ved lanseringen av Helldivers II mente at den ville ha passet perfekt for Xbox-publikummet. Og de hadde tydeligvis helt rett, for i forrige måned var det endelig på tide for Xbox-fansen å redde Super Earth og spre demokrati.

Nå rapporterer Alinea Insight (takk GameRant) at det var en genistrek av Sony å gi ut spillet på Xbox, for faktum er at det solgte bedre på Xbox Series S/X ved lanseringen enn det gjorde på PlayStation 5. I løpet av de første seks dagene ble det solgt totalt 926 000 eksemplarer for Xbox Series X, og det tilsvarende tallet for PlayStation 5 rapporteres å være 633 000 eksemplarer, noe som er en ganske betydelig forskjell.

Den svenske utvikleren Arrowhead og Sony hadde også gjort en ekstra innsats med Xbox-versjonen, som inkluderte bonusinnhold fra Halo -universet i form av ODST-rustninger, våpen og andre godbiter, noe som helt sikkert bidro til å skape ekstra interesse.