Helldivers II»-spillets «Warhammer 40K»-Warbond kommer i midten av august og byr på våpen, rustninger og design

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Vi visste at vi kunne forvente flere nyheter om Helldivers IIs Warhammer 40 000-samarbeid i dag, og dette er nettopp det vi nylig har mottatt. Den temabaserte «Legendary Warbond»-pakken har blitt presentert i sin helhet, noe som bekrefter at samarbeidet lanseres allerede 12. august og vil by på nye våpen, samt kosmetiske rustninger og mønsteralternativer.

Når det gjelder de nye våpnene, finnes det flere valgmuligheter, blant annet R/40-K Hot-Shot Marksman Rifle, P/40-K Bolt Pistol, G/40-K Meltamine og 40-K Meltagun. De kosmetiske rustningsalternativene inkluderer derimot TG-8 Sharpshooter og TG-122 Demo-Trooper, og i tillegg finnes det en rekke mønstre for en rekke kjøretøyalternativer.

Du kan se mye av dette i sin helhet i crossover-traileren, og «Warhammer 40,000 Legendary Warbond» lanseres i « Helldivers II på PC, PS5 og Xbox Series X/S samtidig 12. august.