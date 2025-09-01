Helldivers II sprenger 18 millioner solgte eksemplarer ifølge fersk rapport

HQ

Det fortsetter å gå strålende for Helldivers II og utvikleren Arrowhead, ettersom spillets Xbox-lansering har gitt det ny vind i seilene og presset salget enda høyere. Da det først ble lansert på PC og PlayStation, ble det solgt over én million eksemplarer i løpet av bare tre dager. I mai bekreftet Sony at salget hadde passert 12 millioner enheter, selv om selskapet aldri avslørte hvordan disse tallene var fordelt mellom plattformene.

Takket være Alinea Analytics har vi nå et estimat, og det er intet mindre enn imponerende hvis det stemmer. Ifølge rapporten har Helldivers II solgt mer enn 12 millioner eksemplarer på Steam alene, mens PlayStation 5 står for rundt fem millioner. I tillegg har den nylige Xbox-utgivelsen allerede solgt rundt 600 000 eksemplarer på bare noen få dager. Det betyr at det totale antallet ligger på rundt 18 millioner eksemplarer, et stort sprang siden Sonys siste offisielle oppdatering.

Hvis disse tallene stemmer, understreker det hvor viktig PC-markedet har blitt for Sony. Det styrker også teoriene som lenge har versert om at fremtidige PlayStation-titler kan lanseres samtidig på PC.

Er du en av de mange Xbox-spillerne som nylig har skaffet deg Helldivers II?