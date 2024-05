Helldivers II vil ikke kreve PSN-konto på PC likevel

HQ

Helldivers II har som kjent vært ekstremt populært siden lanseringen i februar. En av grunnene til at spillertallene bare har fortsatt å vokse Arrowhead Game Studios' fantastiske jobb med å stadig oppdatere og endre spillet. Derfor ble mange tatt på sengen da Sony bekreftet at PC-utgaven også ville kreve en PSN-konto fremover. Dette førte til en ekstremt negativ respons på Steam, at spillet ble fjernet fra PC i 177 land og refusjonskrav. Da var det bare et tidsspørsmål før dagens annonsering kom.

For Sony sier nok at de har hørt tilbakemeldingene, og derfor ikke vil kreve at Helldivers II-spillere på PC må koble til PSN-kontoen sin likevel.

"Helldivers-fans - vi har hørt tilbakemeldingene deres om Helldivers 2-oppdateringen for kontolinking. Oppdateringen fra 6. mai, som ville ha krevd Steam- og PlayStation Network-kontokobling for nye spillere og for nåværende spillere fra og med 30. mai, vil ikke bli gjennomført.

Vi lærer fortsatt hva som er best for PC-spillere, og tilbakemeldingene deres har vært uvurderlige. Takk igjen for deres fortsatte støtte til Helldivers 2, og vi vil holde dere oppdatert om fremtidige planer."

Dette er jo i utgangspunktet gode nyheter, men samtidig lurer jeg på om dette gjør det mindre sannsynlig at vi får såkalt cross-progression, altså muligheten til å ta med all fremgang fra PS5 til PC og vice versa. Tiden vil vise, men foreløpig kan PC-spillere i alle fall legge ned faklene.