Helldivers IIDen siste oppdateringen til PS5 gir "ytterligere forbedringer av matchmaking".

Helldivers II er nå PlayStations største lansering på PC og har fått en pokkers god start, men problemer med matchmaking har fortsatt å plage spillet.

Arrowhead Game Studios har nå lansert en ny oppdatering til PS5, som tidligere ble utgitt til PC, for å løse dette problemet. Spilldirektør Mikael Eriksson har avslørt at selv om oppdateringen bidrar til å avhjelpe noen av disse problemene, "er en fullstendig matchmaking-løsning under arbeid", noe som vil ta "noen dager til" å teste.

"Det viktigste å fremheve er at vi har gjort ytterligere forbedringer av matchmaking. En fullstendig matchmaking-løsning er på trappene, men det vil ta noen dager til å teste og distribuere den. Takk for tålmodigheten mens vi jobber med de siste detaljene."