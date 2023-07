Helldivers II-gameplay avslører mer informasjon

Verken Arrowhead eller Sony overøste oss med detaljer da de endelig offisielt bekreftet Helldivers II i PlayStation Showcase-sendingen, men det ser ut til at vi vil få jevnlige oppdateringer frem mot lanseringen i høst.

Denne første oppdateringen kommer i form av en gameplaytrailer og flere nye bilder fra Helldivers II. Katherine Baskin, som er ansvarlig for sosiale medier og nettsamfunn hos Arrowhead, har gått på PlayStation Blog for å bekrefte at perspektivendringen ikke betyr at de andre grunnleggende elementene kastes ut vinduet.

Vi vil fortsatt kunne tilpasse rustningen, våpnene og de ofte spillendrende strategem-ene før vi starter oppdraget. For nykommere: dette er ikke som Call of Duty, der det ikke er spesielt viktig hva du velger fordi de fleste kartene passer for alle spillestiler og har de samme fiendene. Helldivers II blir et svært utfordrende spill der hvert oppdrag tar oss med til ulike miljøer med forskjellige typer fiender med unike styrker og svakheter, så det er lurt å tenke over hva som står i forhåndsbriefingen før du velger hva du skal ta med deg. Å koordinere dette med teamet ditt kan virkelig utgjøre en forskjell.

Dette fokuset på samarbeid er selvsagt også viktig i selve oppdragene. "Friendly fire" og noe begrenset ammunisjon er fortsatt en sentral del av Helldivers II, så ikke "spray and pray". Spesielt fordi noen av de valgfrie målene krever samarbeid. Forvent å få vite mer om dette og mer til i løpet av de kommende ukene og månedene.