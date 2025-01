Helldivers IIs regissør tar en pause før han begynner arbeidet med Arrowheads neste spill

HQ

Nå som Helldivers II har vært ute i et helt år, lurer du kanskje på hva utvikleren Arrowhead Game Studios har planlagt for fremtiden. Selv om vi har sett noen forskjellige teasere på denne fronten, inkludert at utviklerens president har begynt å forme konseptet for dette prosjektet, vil arbeidet med spillet tilsynelatende ikke starte på en liten stund.

Vi sier dette fordi Johan Pilestedt, som også fungerte som regissør for Helldivers II, har uttalt på X at han tar en pause, og at når han kommer tilbake etter en ubestemt periode, vil han begynne å jobbe med det neste Arrowhead -prosjektet.

Pilestedt uttalte "Jeg skal ta et sabbatsår en stund!

"Jeg vet at mange av dere kommer til å tenke "por qué?" - vel, mens du har hatt glede av @helldivers2 i nesten et år, har jeg levd det siden begynnelsen av 2016, og med @HelldiversGame - det er siden 2013.

"11 år med å jobbe "døgnet rundt" på samme IP har fått meg til å sette til side familie, venner og min kjære kone ... og meg selv.

"Jeg kommer til å ta meg tid til å ta igjen det tapte fra alle dem som har støttet meg i over et tiår."

Deretter la han til at "Når jeg er tilbake - vil jeg begynne å jobbe med neste Arrowhead-kamp."

I mellomtiden kan vi forvente flere oppdateringer og mer innhold i Helldivers II, om enn med Pilestedts innflytelse ved roret.