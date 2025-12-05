Helldivers-utviklerne satser stort på vikingkaos

Helldivers II-utvikleren Arrowhead trenger knapt noen introduksjon, og etter suksessen med Magicka i 2011 og deretter det første Helldivers i 2015, hadde de en sunn økonomisk pute å jobbe med. I kjølvannet av dette startet de holdingselskapet Shpel AB i 2018, med fokus på spillutvikling og kapitalforvaltning.

HQ

Nå melder de i en pressemelding at de har investert åtte millioner svenske kroner i det Göteborg-baserte studioet Oddiko og utviklingen av deres spill Meadgard. I tillegg til pengene vil de også hjelpe til på andre måter, og vi kan blant annet lese :

"Men dette er mer enn bare økonomisk støtte. Å ha noen av de mest erfarne utviklerne i bransjen i ryggen er et utrolig løft for hele prosjektet. Arrowheads kunnskap og innsikt gir oss trygghet og strategisk veiledning gjennom hele produksjonen, og hjelper oss med å skape en enda bedre opplevelse for dere alle. Vi vil også rette en stor takk til alle som har fulgt prosjektet, støttet oss og trodd på Meadgard."

I et intervju med Breakit forteller Oddikos administrerende direktør Linda Davidsson at det ikke har vært en enkel reise å finne finansiører til spillet. Hun forklarer :

"Vi nådde den magiske toårsgrensen der vi følte at det ikke fungerte, og at vi måtte gjøre noe med det."

Med dette økonomiske løftet virker det sannsynlig at Meadgard vil bli fullført som planlagt. I dette sjarmerende spillet driver du en vikingkro. Det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort med en vill gjeng gjester som kan komme på besøk med unike behov, en verden å utforske for å finne det du trenger, og monstre som skal nedkjempes. Davidsson sier selv at det er "som Overcooked, men med vikinger, vold og alkohol" - og det høres ikke dårlig ut i det hele tatt.

Vi vet ikke når det vil bli utgitt eller om det vil være tilgjengelig på andre formater enn PC, men du kan i det minste sjekke ut fire skjermbilder nedenfor.