Hello Games feirer tiårsjubileet for No Man's Sky og har gitt en forhåndsvisning av den kommende oppdateringen, Cosmos

HQ

Nå er lanseringen av No Man's Sky ikke mye mer enn et fjernt minne, men det viser seg at det i august er ti år siden den dagen. Spillet var en av årets mest etterlengtede utgivelser, et spill skapt av et indie-studio som ble løftet til toppen av forventningene gjennom en massiv markedsføringskampanje og det oppriktige løftet om at spillet – som på den tiden føltes tomt og uferdig – ville bli bedre. Resten er, som vi vet, spillhistorie.

Hello Games har gjennomført den største gjenopprettelseskampanjen for et spill noensinne, og har langt overgått forventningene. No Man’s Sky har fått dusinvis av oppdateringer, med nye biomer, skapninger, romskip, mineraler, måter å reise og spille på (alene eller med venner), interaksjoner med romvesener, et system for å bygge baser og styring av stjerneflåter – alt dette ville i seg selv vært komplette spill utenfor dette romeposet... Kort sagt har No Man's Sky blitt så mye mer enn selv skaperne og fantasien til millioner av begeistrede spillere kunne ha drømt om tilbake i august 2016.

Nå har de imidlertid gitt ut en samling av reisen fra den dagen og frem til i dag, samt en liten forhåndsvisning av hva som kommer. For innholdsutviklingen er ennå ikke over, og den neste oppdateringen har allerede fått et navn: Cosmos».

Har du spilt No Man's Sky? Og i så fall, hva var din favorittoppdatering de siste ti årene?