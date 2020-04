Hello Games planlegger enda større utvidelser til No Man's Sky i år

No Man's Sky gikk fra å være blant de mest kontroversielle lanseringene i nyere tid til å bli et bunnsolid spill med millioner av spillere verden over, og det krevde et utall av oppdateringer og tilføyelser til spillet, som har gitt den innholdsmengden og variasjonen som spillerne lette etter til å starte med. Nylig ankom en stor oppdatering ved navn Exo Mech, men det er tilsynelatende enda større ting planlagt for spillet i 2020.

i et nytt blogginnlegg forteller Hello Games nemlig at utover å supplere spillet med alminnelige oppdateringer, så er det større planer for spillet i år.

"In addition to these content updates, we are working up some more ambitious additions to the universe, and have so much more planned for 2020 for us to feel excited about."

Det kan godt hende at vi har en stor tilføyelse i vente i stil med NEXT og Beyond. Spiller du det fortsatt?