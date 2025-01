Hello Kitty blir med Minecraft i det nyeste tilskuddet til spillet

HQ

Verdens mest berømte katt og vennene hennes er nå å finne i Minecraft, som i dag lanserte det siste i en rekke tillegg - Hello Kitty and Friends. Det nedlastbare innholdet er utviklet i samarbeid med Sanrio, og gir spillerne mulighet til å samhandle med en hel rekke kjente figurer fra Hello Kitty-universet. Og selvfølgelig gir det deg muligheten til å utforske en hel by basert på temaet. Mojang beskriver selv tillegget som følger :

"Hello Kitty and Friends DLC kommer med skiftende årstider, og når disse skifter, vil du oppdage en magisk, skiftende verden med blomstrende blomster om våren, en strålende sol om sommeren, forunderlig løvverk om høsten og en vinter dekket av skarp, hvit snø. Hver årstid har også sin egen spennende og herlige sesongbegivenhet. Hvem vil vel ikke gjerne delta på noen av disse spennende og morsomme arrangementene: Eggciting Cherry Blossom Festival, Frosty Funday, Halloween Spooktacular eller Fireworks Festival?"

Hello Kitty and Friends er tilgjengelig for nedlasting via Minecraft store, og du kan også sjekke ut traileren nedenfor.

