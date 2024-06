Hello Kitty får sin koffeinfiks

HQ

Hello Kitty gjør mye. Hun baker, tilbringer tid med vennene sine og er med på mye merchandise. Hun har en travel timeplan, og derfor kan hun trenge en liten oppkvikker for å klare det. Heldigvis har Grind kommet på banen med en ny Hello Kitty-kolleksjon.

Vel, kolleksjon er kanskje litt av en overdrivelse. Det er noen få tilbehør med kaffetema, samt noen ekstra måter å lage brygget ditt med Hello Kitty-flair. Det er et gjenbrukbart krus, en boks med kaffe, komposterbare kaffepods og en t-skjorte som du kan plukke opp.

For kaffekjenneren som også elsker å gjøre alt rosa, kan dette være verdt å sjekke ut. Ta en titt på Grind-samarbeidet her.

Dette er en annonse: